Милли Меджлис определился с исполнением бюджета

Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании утвердил в первом чтении законопроект «Об исполнении государственного бюджета на 2019 год», сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Доходы госбюджета Азербайджана в 2019 году составили 24 млрд 218 млн 61,691 тыс. манатов. В структуре доходов поступления по линии Министерства налогов составили 7 млрд 672,3 млн манатов, в том числе от ненефтяного сектора – 5 млрд 432 млн манатов, или 70,8% всех сборов по линии ведомства.

Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета в 2019 году составили 4 млрд 408,6 млн манатов.

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 11 млрд 364,3 млн манатов, прочие доходы – 129 млн 337,506 тыс. манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 578 млн 879,795 манатов.

Расходы госбюджета за 2019 год составили 24 млрд 425 млн 913,957 тыс. манатов. При этом социальные расходы составили 7 млрд 761,3 млн манатов, или 31,8% всех расходов госбюджета за прошлый год.