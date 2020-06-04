Во Вьетнаме открылся первый в мире пятизвездочный отель, интерьер и экстерьер которого покрыты 24-каратным золотом, сообщает Лента.ру со ссылкой на Yahoo.

25-этажное здание гостиницы Dolce Hanoi Golden Lake расположено в центре Ханоя, его фасад, площадь которого составляет около пяти тысяч квадратных метров, оформлен с использованием позолоченных материалов. Строительство отеля заняло десять лет.