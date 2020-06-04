Первый в мире отель, покрытый 24-каратным золотом фото
Во Вьетнаме открылся первый в мире пятизвездочный отель, интерьер и экстерьер которого покрыты 24-каратным золотом, сообщает Лента.ру со ссылкой на Yahoo.
25-этажное здание гостиницы Dolce Hanoi Golden Lake расположено в центре Ханоя, его фасад, площадь которого составляет около пяти тысяч квадратных метров, оформлен с использованием позолоченных материалов. Строительство отеля заняло десять лет.
В отеле 342 номера, выполненные в имперском стиле — с позолоченной мебелью, ванными и декором, рестораном, барами и панорамным бассейном на крыше, также обработанными золотом. Стоимость размещения в отеле составляет от 250 долларов в сутки.
Dolce Hanoi Golden Lake не первый отель, для оформления которого использовали желтый металл. Своим роскошным убранством также известны дубайский Burj Al-Arab, где 22-каратным золотом покрыты лифт и лобби, а также Trump International Hotel в Лас-Вегасе с золотыми окнами и Emirates Palace в Абу-Даби с позолоченными стенами и потолком.