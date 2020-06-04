4 июня президент Беларуси Александр Лукашенко провел заседание Кабинета Министров в новом составе. Как сообщили официальные белорусские СМИ, глава государства выступил с широкой программной речью.

Выступление Александра Лукашенко показалось редакции haqqin.az довольно интересным. Его подход к оранжевым революциям на постсоветском пространстве и борьбе с попытками дестабилизации ситуации в странах, где царит системная политическая стабильность, заслуживает одобрения.

Однако приведенные haqqin.az некоторые цитаты, взятые из контекста речи президента Беларуси, могут показаться некорректными. Редакция haqqin.az удалила материал о выступлении президента Беларуси и приносит ему свои извинения.