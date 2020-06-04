Армия признанного ООН правительства национального согласия Ливии зачистила от боевиков Халифы Хафтара административный центр западной провинции Тархуна, сообщает Anadolu со ссылкой на командование сил ПНС.

Освобождению города предшествовало окружение этого стратегически важного населенного пункта. Новая цель для правительственных сил вслед за Тархуной – города Сирт и Джуфра, а также южные нефтяные районы Ливии, отметили в штабе.

Город Тархуна (90 км к юго-востоку от Триполи) долгое время использовался сторонниками Хафтара в качестве логистического центра для наступления на столицу.

Отметим, что накануне армия Ливии установила полный контроль над Триполи.