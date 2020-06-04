Вооруженный инцидент в Баку

В Баку в Сабаильском районе неизвестный мужчина угрожал жителю столицы Г.Гусейнову и при этом стрелял в воздух из огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе МВД, на основании этой информации сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления полиции Баку и 8-го отдела Сабаильского районного управления полиции провели совместную операцию, в результате которой был задержан житель Баку Р.Салаев. У него было изъято охотничье ружье марки «Винчестер» с соответствующими документами.

Возбуждено уголовное дело по статье УК 221 (хулиганство).