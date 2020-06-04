Погода на завтра: опять ветрено
В субботу, 6 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами на полуострове возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер ночью и утром временами усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 17-20, днем 24-28, в Баку ночью 18-20, днем 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-60%.
Завтра в ряде районов Азербайджана временами ожидаются грозовые дожди, местами сильные, возможен град. Утром местами туман и усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 27-32 тепла, в горах ночью 8-13, днем 16-21 градус тепла.