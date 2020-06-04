МЧС о запрете поездок на пляж

В предупреждении говорится, что, согласно постановлению №191 Кабинета министров от 4 июня 2020 года, с целью снижения скорости распространения коронавирусной инфекции нового вида на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкорани и Апшеронского района, а также минимизации ее возможных последствий, с 00:00 6 июня 2020 года до 06:00 8 июня 2020 года гражданам запрещается покидать места проживания.

«Учитывая вышеуказанное, а также посещение некоторыми гражданами в последние дни пляжей, несмотря на то, что сезон еще не объявлен, жителям Баку, Сумгаита и Апшеронского района следует оставаться дома в указанные даты, запрещено покидать места проживания с целью поездки на пляж. Еще раз призываем граждан строго соблюдать решения и рекомендации Кабинета министров, связанные с борьбой с пандемией коронавируса в нашей стране», - говорится в сообщении.