Как пишет «Российская газета», ученые считают: есть вероятность, что на KOI-456.01, как назвали новую планету, может быть жизнь.

Обнаружена похожая на Землю экзопланета, орбита которой обращается вокруг звезды, также напоминающей Солнце. В целом открытая система очень походит на зеркальное отражение Земли и Солнца, сообщили в Обществе Макса Планка.

Она одна из нескольких, обращающихся вокруг звезды Кеплер-160, расположенной от центра нашей галактики на удалении около трех тысяч световых лет и излучающей свет в оптическом спектре, а не в инфракрасном свете, что считается значимым аспектом пригодности для жизни. Похожесть на Землю KOI-456.01, в том числе, обусловлена ее размером.

По словам одного из исследователей Рене Хеллер, она является сравнительно большой по отношению ко многим другим планетам, рассматриваемым как потенциально обитаемые».

«Сочетание такого размера планеты – меньшего, чем две Земли, и центральной звезды солнечного типа обеспечивает ей такую особенность и «узнаваемость», – объяснил ученый.