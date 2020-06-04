Эрдоган отменил решение о комендантском часе на выходных

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил введение комендантского часа в 15 провинциях страны 6 и 7 июня в связи с ростом заражений коронавирусом за сутки.

Накануне МВД республики сообщило, что с полуночи 6 июня до полуночи 7 июня в 15 провинциях Турции, включая Анкару, Бурсу, Измир, Коджаэли, Стамбул, вводится комендантский час. Эрдоган объяснил это решение тем, что число ежедневных случаев заражения коронавирусом вновь приблизилось к 1 тыс. Однако позднее он написал на своей странице в Twitter, что реакция людей "заставила нас пересмотреть это решение".

При этом турецкий лидер призвал жителей республики продолжать соблюдать социальную дистанцию и меры гигиены.