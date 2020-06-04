Иран выходит на вторую волну эпидемии наш комментарий
Страна, оказавшаяся одной из первых пораженной коронавирусом, относительно быстро, согласно официальной информации, взяла ситуацию под контроль. Хотя шиитские святые места Ирана стали местом заражения многих паломников из соседних стран, уже на начало апреля показатели заболеваемости и смертности якобы удалось сбить.
Сейчас Иран на двенадцатом месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19, их всего 167 тысяч – меньше, чем в Турции или, скажем, в небольшом Перу. Однако в последние дни наметился опасный рост, который может свидетельствовать о начале второй волны эпидемии.
В четверг, 4 июня, статистика Министерства здравоохранения выявила 3 574 новых случая заболевания коронавирусом за последние сутки. Это сразу на 440 случаев больше, чем в предыдущий день, и превышение прежнего рекорда в 3 186 случаев, который был отмечен еще 30 марта.
Для Ирана, который находится под тяжелыми экономическими санкциями, приостановка экономики в связи с эпидемией сулила тяжелейшие последствия. Доход на душу населения тут упал за последние три года на целых 34%. Любые простои и рост и без того немалой безработицы только усугубляют и без того бесперспективную ситуацию. Поэтому Тегеран постарался погасить общественное внимание к эпидемии и побыстрее вывести страну из карантинных ограничений. Тут уже работают магазины, мечети, школы и офисы. С четверга как раз открылась граница для грузовых перевозок с Турцией.
Но, похоже, именно эта поспешность сыграла с иранцами дурную шутку и запустила вторую волну эпидемии. Власть продолжает делать успокаивающие заявления. Так, подчеркивается, что рост выявленных заболеваний не сопровождается соответствующим ростом смертности. За минувшие сутки умерло от коронавируса 59 человек, в то время как пик смертей пришелся на 4 апреля, когда умерло, по официальным данным, 158 человек. Дескать, рост выявленных случаев связан с ростом тестирования. Однако мало кто верит в реальность цифр погибших от COVID-19. Общее число умерших составляет 8 071 человек, что меньше, чем в Германии, где всего на двадцать тысяч больше выявленных заболевших. Похоже, именно благополучная Германия была выбрана иранскими властями в качестве образца для статистики, которая свидетельствовала бы о небывалых успехах местной медицины.
Всерьез опасаясь большой новой вспышки, власти призывают граждан к сознательности и соблюдению профилактических мер. Так, настораживают случаи заражения, например, при совершении покупок. Среди больных четверть составляют домохозяйки, то есть женщины, у которых нет необходимости посещать работу и рисковать заразиться вирусом на ней. Тем не менее, у них получается. Президент Хасан Роухани просто умоляет: «Если правила не будут соблюдаться, правительство будет вынуждено восстановить карантинные меры, нарушая нормальное течение жизни и нанося серьезный ущерб всей национальной экономике».
Существует высокая вероятность, что эти призывы сильно запоздали.