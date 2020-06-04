Страна, оказавшаяся одной из первых пораженной коронавирусом, относительно быстро, согласно официальной информации, взяла ситуацию под контроль. Хотя шиитские святые места Ирана стали местом заражения многих паломников из соседних стран, уже на начало апреля показатели заболеваемости и смертности якобы удалось сбить.

Сейчас Иран на двенадцатом месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19, их всего 167 тысяч – меньше, чем в Турции или, скажем, в небольшом Перу. Однако в последние дни наметился опасный рост, который может свидетельствовать о начале второй волны эпидемии.

В четверг, 4 июня, статистика Министерства здравоохранения выявила 3 574 новых случая заболевания коронавирусом за последние сутки. Это сразу на 440 случаев больше, чем в предыдущий день, и превышение прежнего рекорда в 3 186 случаев, который был отмечен еще 30 марта.

Для Ирана, который находится под тяжелыми экономическими санкциями, приостановка экономики в связи с эпидемией сулила тяжелейшие последствия. Доход на душу населения тут упал за последние три года на целых 34%. Любые простои и рост и без того немалой безработицы только усугубляют и без того бесперспективную ситуацию. Поэтому Тегеран постарался погасить общественное внимание к эпидемии и побыстрее вывести страну из карантинных ограничений. Тут уже работают магазины, мечети, школы и офисы. С четверга как раз открылась граница для грузовых перевозок с Турцией.