Как сообщили haqqin.az в Государственной пограничной службе Азербайджана, эта информация не соответствует действительности. На линии соприкосновения, между боевыми позициями сторон, создание какого-либо опорного пункта армянских вооруженных подразделений зафиксировано не было.

4 июня на официальном информационном ресурсе Министерства обороны Армении «hayzinvor.am» было опубликовано интервью с заместителем командира воинской части майором А.Акопяном, в котором заявлено о создании нового опорного пункта в северо-восточном направлении на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск (http://www.hayzinvor.am/76660.html).

Армянской стороной на самом деле был построен пункт, но в расположении своих войск и даже позади собственных передовых позиций, что никоим образом не повлияло на оперативную обстановку на линии соприкосновения.

В настоящее время пограничные боевые посты ГПС Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку на данном направлении. Более того, в результате решительных действий наших пограничников только за последние несколько месяцев на линии соприкосновения были заняты многочисленные господствующие высоты, что существенно ограничило возможности противника по проведению диверсий против наших боевых постов и мирного населения. Под контроль наших пограничников попали и некоторые тыловые дороги обеспечения противника.

Надо отметить, что ныне среди армянских военнослужащих все больше царят пораженческие настроения, что однозначно является следствием прошлогодних многочисленных боевых потерь среди личного состава.

На днях будет представлен подробный фоторепортаж с новых боевых позиций азербайджанских пограничников.

Мы периодически сталкиваемся со случаями вопиющей лжи со стороны армянских средств массовой информации. В принципе, в условиях информационной войны к этой конкретной информации можно было бы отнестись как к обычной попытке дезинформации. Если бы не одно но!

Данный вброс отличается тем, что, во-первых, информация размещена на официальном сайте МО Армении, а во-вторых, она преподносится как бы вскользь, между строчками, в контексте обычного интервью с офицером.

Хотелось бы обратить внимание на один существенный момент. Если бы армянские боевые подразделения смогли добиться даже малейшего улучшения своих позиций в указанном направлении, это было бы преподнесено как величайшая победа армянского «военного гения».

При отсутствии же подобных победных реляций данная информация приобретает совершенно иные черты, под контурами которых отчетливо просматриваются элементы ненавязчивой обработки собственного населения, попытки повышения очень низко упавшего боевого духа военнослужащих...