ВОЗ предупреждает об опасности отказа от вакцинации против COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что отказ граждан делать прививки от COVID-19 в случае создания доступной вакцины может иметь опасные последствия, передает ТАСС.

«Данные скептические настроения касательно вакцины против коронавируса отражают общее нежелание некоторых людей участвовать в вакцинации. ...Отказ от вакцинации при доступности самих вакцин опасен тем, что он может обратить вспять тот прогресс, который был достигнут в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин», — сказала Вуйнович.

Сейчас, хотя вакцина против нового коронавируса еще не изобретена, уже раздаются голоса против вакцинации. Это опасно, подчеркнула Вуйнович. Она также отметила, что ВОЗ сделает все, чтобы вакцина была доступна в разных странах.