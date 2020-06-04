Лекарство от пищевых расстройств избавило больных от коронавируса

Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат «Фамотидин», который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия. Статья специалистов опубликована в журнале Gut.

В исследовании приняли участие 10 больных с коронавирусной инфекцией, все они во время болезни принимали «Фамотидин». Врачи оценили по четырехбалльной системе тяжесть пяти основных признаков заболевания, включая кашель, одышку, усталость, головную боль и потерю вкуса и обоняния. Симптомы продлились от 2 до 26 дней. Средний период лечения составлял 11 дней, но варьировался с 5 до 21 дня, пишет Лента.ру.

Все десять пациентов сообщили, что их самочувствие улучшилось в течение 24-48 часов после начала приема фамотидина, а полное избавление от симптомов произошло через 14 дней. Наиболее часто они использовали дозу 80 миллиграммов три раза в день.

По словам ученых, имеющихся данных недостаточно, чтобы подтвердить эффект от приема фамотидина. Поэтому необходимо провести клинические исследования с участием большего числа людей.