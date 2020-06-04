Стрельба в Тбилиси

Мужчина открыл стрельбу в одном из жилых корпусов в спальном районе Тбилиси Варкетили, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что на месте мобилизованы экипажи патрульной полиции и спецназ, проводится операция по задержанию стрелка.

"Он вооружен и предположительно находится в нетрезвом состоянии. Он заперся на первом этаже жилого дома, откуда выстрелил несколько раз, не прицеливаясь. На месте мобилизована полиция, безопасность граждан соблюдена. Ведутся переговоры", - заявил прибывший на место происшествия глава патрульной полиции Важа Сирадзе.

По словам соседей, мужчине лет 45, он охотник и у него имеется зарегистрированное оружие. Стрелять он начал после конфликта с играющими во дворе детьми. Он несколько раз выстрелил, чтобы попугать их.

По информации МВД, в результате стрельбы никто не пострадал. С преступником ведутся переговоры.