Известный советский актер умер от коронавируса

Народный артист России Михаил Кокшенов, по предварительным данным, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что артист перед смертью находился в больнице с подозрением на COVID-19.

Первой о смерти актера сообщила поэтесса Любовь Воропаева. Жена Кокшенова, Наталья Лепехина, позже подтвердила эту информацию, отметив, что он умер в больнице 4 июня.

Кокшенову было 83 года. Он наиболее известен по кинолентам «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода», «Женя, Женечка и «катюша» и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»