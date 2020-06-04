Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:26

В отчетном докладе китайского правительства Всекитайскому собранию народных представителей премьер страны Ли Кэцян заявил, что в Китае 600 миллионов человек зарабатывают около 1000 юаней в месяц (примерно 140 долларов). В СМИ появился полный текст отчетного доклада. Сразу скажу, документ этот читается на одном дыхании, поскольку представляет социалистическую экономику КНР без прикрас, в моментальном срезе. Итак, китайская экономика без мифов и на языке цифр в докладе премьера КНР Ли Кэцяна. Для лучшего понимания напомню, что текущий курс: 1 юань ~ 0,14 доллара США.

«Экономика в целом шла ровно и устойчиво. Общий объем ВВП достиг 99,1 трлн юаней, увеличившись на 6,1%. Увеличение занятого населения в городах и поселках составило 13,52 млн человек, уровень безработицы, рассчитанный на основе выборочных обследований, удержан на уровне ниже 5,3%. Потребительские цены возросли на 2,9%. Всесторонне развивалась массовая предпринимательская и инновационная деятельность, чистое увеличение числа предприятий в среднем составило более 10 тыс. в день». То есть Китаю удается сохранять достаточно высокие темпы роста, в немалой степени из-за широкого привлечения в экономику частной инициативы и предпринимателей: от «акул» типа миллиардера и члена Коммунистической партии Китая Джека Ма (Ма Юнь) до простого торговца шашлычками, которые после карантина опять появились на пекинских улицах. «Проведено сокращение налогов и денежных сборов на общую сумму 2,36 трлн юаней, что превысило установленный ранее показатель порядка 2 трлн юаней. Наибольшими бенефициарами в данном случае стали обрабатывающая промышленность, малые и микропредприятия. Завершилась реформа правительственного аппарата. Всестороннее продвижение получила реформа по упрощению административных процедур, делегированию полномочий нижестоящим инстанциям при последующем надлежащем контроле и по оптимизации предоставления государственных услуг». Проще говоря, руководство страны сократило налоги для частных предпринимателей и упростило для них всю цепочку бюрократических процедур. Что пошло стране, а также малому и среднему бизнесу только на пользу, он стремительно реагирует на запросы рынка, достаточно сказать, что в массовой продаже блестящие сине-лиловые динозаврики китайского производства, с которыми стартовали американские астронавты на Crew Dragon, появились спустя 48 часов после того, как Даг Херли и Роберт Бенкен пристыковались к Международной космической станции.

«Ключевые сдвиги произошли в решении «трех сложнейших задач». Численность малообеспеченных людей в сельской местности сократилась на 11,09 млн человек, коэффициент бедности снизился до 0,6%, в работе по интенсивной ликвидации бедности достигнуты решающие успехи. Повысился уровень базового обеспечения по старости, медицинского обеспечения, гарантированного прожиточного минимума и т.д. Интенсивно велось строительство социального жилья в городах и поселках, реконструкция аварийных домов в сельской местности. На 40% увеличилось число школьников, получающих субсидии в период обязательного образования. Прием абитуриентов в высшие профессиональные учебные заведения расширился на 1 млн человек». Важнейшей задачей для себя китайская Компартия считает искоренение бедности и создание общества средней зажиточности, справедливо считая, что человеческий капитал и есть то главное, что стоит наращивать любым путем. Но здесь не все так просто, и потому хотя значительная часть населения и вошла в сегмент с высоким уровнем дохода, а также до 400 миллионов человек имеют средний уровень дохода, не следует игнорировать тот факт, что в структуре распределения значительная часть населения все еще находится около линии выживания, особенно в сельской местности. И именно поэтому при всех своих успехах и достижениях Китай продолжает оставаться развивающейся страной с преобладанием групп населения с низким доходом. Все, о чем говорилось выше, достижения прошлого года. В нынешнем – многое изменилось, и многие планы Китаю придется пересмотреть. Как отметил сам Ли Кэцян, «в настоящий момент и в последующий период развитие Китая стоит перед лицом беспрецедентных рисков и вызовов». Тем не менее курс на поддержание высоких темпов роста и проведения политики повышения народного благосостояния остается неизменным.

«В ликвидации бедности необходимо придерживаться действующих стандартов, увеличивать капиталовложения и интенсифицировать реализацию государственных мер по поддержке малоимущих, гарантируя выход из бедности всех, кто еще относится к этой категории. Будут продолжать осуществляться введенные в прошлом году политические установки по снижению ставок НДС и размеров отчислений предприятий в пенсионные фонды, которые должны привести к сокращению налогов и денежных сборов на общую сумму примерно 500 млрд юаней. Для малых и микропредприятий, индивидуального бизнеса уплата подоходного налога будет отложена до следующего года. Необходимо всемерно стабилизировать и расширять занятость. Усиливать поддержку занятости в ключевых отраслях, поддержку трудоустройства приоритетных категорий населения. В этом году численность выпускников вузов достигнет 8,74 млн человек. Необходимо способствовать их трудоустройству с помощью рыночных и социальных рычагов, высшие учебные заведения и правительства по месту нахождения вузов должны бесперебойно предоставлять выпускникам услуги в нахождении работы, при этом следует расширять прием на программы прохождения службы на низовых структурах». По сути, Пекин берет на себя беспрецедентные обязательства как по сокращению бедности, так и по поддержке малого и среднего бизнеса – решительный шаг, сравнимый с решением Си Цзиньпина взять на себя всю полноту ответственности в борьбе с коронавирусом.

Он не сбежал в бункер, чтобы оттуда руководить страной, и китайское правительство тоже не намерено говорить частникам, что все произошедшее – это ваши проблемы. Наоборот, они говорят, что готовы всячески поддержать – и только за этот жест власти Китая вполне достойны тех налогов, которые они собирают. «Необходимо усилить базовые социальные гарантии. Планируется повысить размеры базовых пенсий для пенсионеров и минимальные нормы базовой части пенсий по старости для жителей села и неработающих городских жителей. На провинциальном уровне будет осуществлено единое планирование доходов и расходов фондов базового пенсионного страхования для служащих и рабочих предприятий, повышена доля отчислений в фонд центрального регулирования. В нашей стране пенсии по старости получают почти 300 млн человек, необходимо обеспечить им своевременные выплаты в полном размере». И для выполнения этих масштабных задач центральные власти КНР призывают своих коллег из провинции существенно снизить собственные административные расходы. «Необходимо всеми силами оптимизировать структуру бюджетных расходов, сохраняя при этом устойчивый рост расходов на обеспечение основных жизненных потребностей населения. Расходы в ключевых сферах получат реальные гарантии, а обычные расходы должны быть категорически снижены. Строго запрещается строительство новых административных зданий, правительственных гостиниц и других комплексов, транжирство и расточительность. Необходимо тщательно просчитывать расходы по всем статьям, чтобы каждая копейка использовалась только на самые необходимые, самые приоритетные нужды, чтобы субъекты рынка и народные массы действительно ощутили реальную эффективность принимаемых мер».