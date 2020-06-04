В армянском сегменте интернета распространилось видео, на котором сотрудники полиции Армении применяют силу в отношении некоего мужчины и пытаются доставить его в участок, так как, по их мнению, он нарушил масочный режим.

Как пишет Sputnik Армения, на кадрах видно, как мужчина просит оставить его и соглашается идти в полицию, говорит, что задыхается, однако полицейские продолжают "прижимать" его.