Коронавирус в Иране: более 2 800 новых случаев заражения

Более 2 800 новых случаев коронавируса зафиксировано в Иране за последние сутки. Об этом сказал официальный представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур.

«По всей стране в общей сложности выявлено 167 156 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки удалось установить 2 886 новых случаев. К счастью, 129 741 человек выздоровел», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что за прошедшие 24 часа в стране скончались 63 человека с коронавирусом, общее число жертв достигло 8134.

Накануне в Иране было зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом с начала распространения инфекции 19 февраля: за сутки было обнаружено около 3,6 тыс. инфицированных.