Умер участник команды КВН «Парни из Баку»

Заслуженный артист Азербайджана Вадо Коровин сообщил о смерти одного из участников легендарной азербайджанской команды КВН «Парни из Баку».

В.Коровин на своей странице в Facebook сообщил о смерти Рауфа Аскерова. В.Коровин отмечает, что причиной смерти Р.Аскерова стал инсульт.

«Парни из Баку» - азербайджанская команда КВН, чемпион сезона 1992 года, вице-чемпион сезона 1993 года. Обладатель летнего кубка 1995 года, победитель Турнира десяти в 2000 году – абсолютный чемпион XX века.