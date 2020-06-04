Боевики Хафтара выбиты еще из одного города в Ливии
Боевики незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара покинули Бени-Валид на юго-востоке столицы Ливии Триполи.
Глава города Салим Невир сообщил «Анадолу», что силы Правительства национального согласия уже установили контроль над городским аэропортом. Начальник Генштаба армии ПНС Мухаммед аш-Шариф сообщил об отступлении сторонников Хафтара в направлении провинции Эль-Джуфра.
Ранее ливийская армия сообщила об установлении полного контроля над провинцией Триполи и городом Тархуна в 90 км от столицы.