В Раду внесли постановление об увольнении Авакова

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об увольнении министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом сообщает «Страна.ua».

Документ внесла фракция «Голос». Его подписали 55 депутатов, сообщил замглавы фракции Ярослав Железняк.

5 июня Аваков выступил в Раде. Он отказался извиняться за преступления полицейских и объяснил случай с изнасилованием женщины в отделе полиции в городе Кагарлыке нравами украинского общества. Националисты, требующие отставки Авакова, митинговали возле парламента.

Ранее депутат от партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал Раду отправить Авакова в отставку, заявив, что фактически все его однопартийцы не удовлетворены работой министра.