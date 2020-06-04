Renessans Palace создал самый красивый и самый большой парк-двор в Баку

Жильцы жилого комплекса Renessans Palace, расположенного в Ясамальском районе Баку и сданного в сентябре прошлого года, могут проводить свое свободное время в парке-дворе, созданном для них, площадью полтора гектара.

Осуществляется особый уход за деревьями и цветами, посаженными во дворе комплекса паркового типа. Для обеспечения красоты и создания чистого экологичной среды здесь каждый сезон высаживаются соответствующие деревья и каждый месяц обновляются цветы. Газон регулярно очищается и стрижется. Зеленые насаждения поливаются автоматической системой поливки.