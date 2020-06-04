Renessans Palace создал самый красивый и самый большой парк-двор в Баку
Жильцы жилого комплекса Renessans Palace, расположенного в Ясамальском районе Баку и сданного в сентябре прошлого года, могут проводить свое свободное время в парке-дворе, созданном для них, площадью полтора гектара.
Осуществляется особый уход за деревьями и цветами, посаженными во дворе комплекса паркового типа. Для обеспечения красоты и создания чистого экологичной среды здесь каждый сезон высаживаются соответствующие деревья и каждый месяц обновляются цветы. Газон регулярно очищается и стрижется. Зеленые насаждения поливаются автоматической системой поливки.
Установленный прямо в центре парка музыкальный подсвечивающийся фонтан придает двору особую красоту и дарит прохладу.
Renessans Palace создал специальную развлекательную площадку и для своих маленьких жильцов. Для обеспечения безопасности установленные здесь качели и спортивные площадки раз в месяц проходят специальную диагностику.
Парк-двор освещается с 8:00 вечера до 6:00 утра с помощью 49 автоматических фонарных столбов. Полностью обеспечивается безопасность жильцов, на территорию комплекса не допускаются посторонние лица.
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