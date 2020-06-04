ОАО «Азеришыг» и ПО «Азеригаз» начали осуществление совместного проекта по решению коммунальных проблем в отдаленных горных селах. Обе структуры ответственно относятся к выполнению требований программы по улучшению обеспечения населения газом и электроэнергией, являющейся составной частью социальной политики президента Ильхама Алиева.

ОАО «Азеришыг», согласно программе перестройки электросетей, начало работы в высокогорных селах Гедабекского района: Гасымлы (73 абонента), Айривенг (113 абонентов), Арыгыран (447 абонентов) и Гаргар (387 абонентов). В этих селах начата перестройка 10 и 0,4 кВ электросетей.

В селе Гасымлы все работы по установке опор для 10 и 0,4 кВ электросетей уже завершены. В селе Айривенг опоры для 0,4 кВ электросети уже установлены, работы продолжаются. В селах Арыгыран и Гаргар ведутся подготовительные работы. В целом работы продолжаются во всех этих четырех селах, в которых в общей сложности насчитывают 1 200 абонентов. В селах заменяются трансформаторы, кабели, опорные столбы и счетчики.

Одним словом, полностью меняется и обновляется электрохозяйство этих сел. Целью работ по перестройке электросетей сел является обеспечение их бесперебойной, устойчивой и качественной электроэнергией. Напомним, в рамках программы «Новые села» ОАО «Азеришыг» полностью перестроило электросистему свыше 500 сел по всей стране.

Производственное объединение «Азеригаз» на основании государственной программы начало работы по газификации частных домов в селе Гаргар (360 домов), Гасымлы (61 дом), Арыгыран (474 дома) и Айривенг (68 домов). В соответствии с планом мероприятий, в некоторых этих высокогорных отдаленных селах работы завершены уже на 50%. Для газификации указанных сел предусмотрена прокладка свыше 92 километров труб различного диаметра распределительных и газопроводных линий. В рамках проекта в каждом из 963 частных домов будут установлены счетчики и распределители.

Отметим, что на конец 2019 года газификация страны достигла 96%. В этом году государственная программа газификации предусматривает газификацию в 51 городах и районах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал уже четыре распоряжения в связи с началом этих работ. На проведение этих работ в Гедабеке, Агстафе, Шамкире и Товузе глава государства выделил 8 миллионов 190 тысяч манатов.