В Азербайджане выявлено 338 новых случаев заражения коронавирусом, 134 пациента вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В Оперативном штабе также сообщают о смерти четырех пациентов, 1940, 1957, 1957 и 1972 годов рождения.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 6 860 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 3 871 человек вылечился, 76 скончались, 2 907 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 66 из них тяжелое, 73 – средней тяжести, у остальных состояние стабильное.