В Армении свыше тысячи детей инфицированы коронавирусом

Более тысячи детей в Армении инфицированы коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны в ответ на письменный запрос Sputnik Армения.

"В стране выявлено 1013 случаев инфицирования детей. 479 случаев выявлено у детей в возрасте 1-8 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что только у одного ребенка выявлен синдром Кавасаки.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян 3 июня сообщил о синдроме Кавасаки у четырехлетнего ребенка с коронавирусом.