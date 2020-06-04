Гахария опроверг слухи: «Я останусь премьером»

«Я останусь премьером», - заявил он, отвечая на вопрос журналиста, останется ли он главой правительства и 20 июня, на годовщину антироссийского протеста, который перерос в беспорядки и завершился разгоном. На тот момент Гахария возглавлял МВД и руководил разгоном митингующих.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария опроверг распространенные в последние дни в СМИ слухи о том, что в текущем месяце он может уйти в отставку.

«Мне не важно, кем и с какой целью распространяются эти слухи. Хочу поблагодарить вас за приобретенный мной иммунитет. У меня уже нет никакой реакции на это, так часто вы задаете этот вопрос. В конечном счете, концептуально никакого значения не имеет персонально для меня, буду в правительстве, буду руководителем или фермером, я свое дело буду делать везде. Это чрезвычайно важно, и я чувствую ответственность за то, что я делаю, поэтому я отвечу вам так: 20 июня вам придется снова брать у меня интервью», - цитирует Гахария Sputnik Грузия.

В минувшую среду ряд грузинских СМИ сообщил о том, что Гахария в ближайшее время уйдет в отставку и что якобы его пост может занять действующий руководитель Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили.