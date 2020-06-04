Нефть назвали главной угрозой мировой экономике

Падение спроса сократит доходы от нефти, газа и угля почти на две трети, это нанесет серьезный удар по компаниям, рынкам и странам, зависящим от экспорта. Проблемы сырьевых гигантов могут стать главной угрозой для финансовой стабильности мировой экономики, сообщает Лента.ру со ссылкой на отчет финансового аналитического центра Carbon Tracker.

Совокупная рыночная капитализация компаний, занятых в добыче ископаемого топлива, составляет около 18 триллионов долларов, это четверть общей стоимости глобальных фондовых рынков. Кроме того, они выпустили облигации на общую сумму в семь триллионов долларов. Непогашенный долг, в основном перед банками, может быть в четыре раза выше.

Сокращение рынка грозит проблемами производителям топлива, компаниям, которые производят и эксплуатируют электростанции. Кроме того, пострадают транспортная, сталелитейная, цементная, нефтехимическая, алюминиевая промышленности и инфраструктурные партнеры.

Обвал будущих доходов может поставить под угрозу стабильность нефтедобывающих стран, таких как Саудовская Аравия, Россия, Ирак и Иран, особенно уязвимыми странами являются Венесуэла, Эквадор, Ливия, Алжир, Нигерия и Ангола.