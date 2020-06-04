Опальный олигарх посадил зятя... С помощью судьи

Вечером 4 июня Сабунчинский районный суд вынес решение об административном аресте Эльчина Исмаила сроком на два месяца. Э.Исмаилу выдвинуты обвинения по статье 535 (злостное неповиновение законному требованию работника полиции или военнослужащего) Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана.

Согласно информации, поводом для ареста послужил инцидент, произошедший возле магазина на территории Сабунчинского района. Э.Исмаил собирался сесть в свою машину, когда дорогу ему преградил незнакомый мужчина. Между ними возник спор. В это время к ним приблизились сотрудники правоохранительных органов и задержали Э.Исмаила. Последний был доставлен в 13-е отделение полиции указанного района, где был оформлен протокол об административном правонарушении.

Однако близкие Эльчина Исмаила утверждают, что за его арестом стоит Логман Зульфугарлы. Дело в том, что между мужчинами с недавних пор возник серьезный конфликт. Э.Исмаил собирался развестись с дочерью бывшего олигарха, однако Зульфугарлы выступил против этой идеи. Со временем ситуация изменилась, и теперь уже бывший владелец бакинского сталелитейного завода потребовал от зятя развестись с женой. Э.Исмаил заявил, что даст согласие на это лишь в том случае, если ему отдадут сына на воспитание.

Вызывает вопрос: как человек, находящийся в бегах, сват заключенного опального олигарха Мубариза Мансимова смог победить на полях азербайджанских судов? Однако официоз, точнее лента, находящаяся перед нашими глазами, говорит об обратном. Зульфугарлы, пользуясь служебными связями, посадил своего зятя в острог лишь с одной целью – свести личные счеты. Единственной виной обывателя Эльчина Исмаила стало его желание породниться с Зульфугарлы, которым он оказался неугоден.

В данном вопросе вызывает недоумение позиция главы районного суда Ильгара Аббасова. Снова безответный вопрос… Как же так, если опальный олигарх может с легкостью расправиться со своим неугодным зятем.