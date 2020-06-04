Власти Пекина раздадут населению $1,7 млрд на шопинг

Власти Пекина выпустят потребительские ваучеры для граждан, чтобы мотивировать их больше тратить после падения продаж из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство китайской столицы планирует выделить в рамках программы ваучеров 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд), отмечает агентство. Эти деньги граждане смогут потратить на шоппинг в магазинах или интернете в таких секторах, как кейтеринг, туризм, образование и спорт. Раздача ваучеров начнется в субботу.

Продажи пекинских ретейлеров в первые четыре месяца 2020 года упали на 20,4%, тогда как по всей стране падение составило 16,2%, указывает Bloomberg со ссылкой на китайские статистические бюро. Ваучеры на сумму больше 6 млрд юаней ($846 млн) распространили еще как минимум 50 китайских городов, следует из собранных агентством данных. В число выдавших ваучеры городов вошли Ухань, где произошла первая вспышка заболевания, а также, например, Ханчжоу, Нанкин и Шэньчжэнь.