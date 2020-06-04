Российский препарат от коронавируса будет бесплатным
Лекарство от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для пациентов по полису ОМС, пишет ТАСС со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
«Препарат уже 11 июня поступит в российские клиники и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС», — сказал Дмитриев, отметив, что сейчас проводятся испытания препарата для лечения на амбулаторной основе.
Дмитриев добавил, что уже 10 стран направили запросы на препарат. Это может привести к производству двух миллионов курсов в год.