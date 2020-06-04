Трамп не уверен, что удастся помириться с Китаем

Президент США Дональд Трамп не знает, удастся ли Вашингтону наладить отношения с Пекином, однако он подчеркнул, что это было бы позитивным развитием событий. Такое заявление американский лидер сделал, выступая перед журналистами в Розовом саду Белого дома.

"Наладить отношения с Китаем было бы хорошо. Я не знаю, произойдет ли это", - сказал он.

Трамп назвал новый коронавирус "очень плохим подарком из Китая". "Как так вышло, что все началось в городе Ухане, но не распространилось в другие части страны, в Пекин, в другие регионы Китая, при этом распространилось в Европу, в США, на весь остальной мир?" - сказал он.

По словам американского президента, власти США намерены выяснить, почему Пекин не остановил распространение вируса.

Трамп подчеркнул, что ситуация с коронавирусом заставила его несколько пересмотреть свое отношение к торговому соглашению с КНР. "Думаю, сейчас я смотрю на торговое соглашение несколько иначе, чем три месяца назад", - отметил он, не приведя подробностей.