Пашинян о коронавирусе в Армении: «Ситуация становится все более тяжелой»

Пик эпидемии коронавируса в Армении может прийтись на конец июня, сказал премьер-министр Никол Пашинян на брифинге.

Однако все это остается пока лишь на уровне предположений, утверждать ничего со 100%-ной уверенностью невозможно, отметил он.

Армянский премьер в очередной раз не исключил возвращения к прежним строгим ограничениям и карантинным мерам, хотя сам он лично выступает против любого из этих решений: "Мое представление таково – я продолжаю верить, что нужно изменить личное поведение каждого человека. Допустим, с помощью административных рычагов нам удалось свести к нулю существующие цифры. Но пандемия в мире продолжается, и если культура соблюдения правил не сохранится, то коронавирус вновь доберется до нас".

Пашинян призвал всех вместе решить эту проблему. Премьер по-прежнему настаивает на массовом противоэпидемиологическом движении. Пашинян подчеркнул, что ситуация пока тяжелая, и становится все более тяжелой.