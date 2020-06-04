Протесты в США перевернули рейтинг президента наш комментарий
Когда в США поднялась волна протестов как реакция на смерть афроамериканца Джорджа Флойда при полицейском задержании, возникла некоторая неопределенность, как эти события скажутся на перспективах действующего президента в борьбе за второй срок. С одной стороны, налицо были полицейский произвол и насилие, как в случае с Флойдом, так и при разгоне протестующих. С другой - массовые случаи погромов и грабежей под прикрытием протестов тоже вызвали законное возмущение американцев. Кто же из основных кандидатов в этой ситуации больше выиграл?
Опросы, проведенные рядом компаний, однозначно показывают, что действующий президент оказался в более уязвимом положении, чем его оппонент-демократ Джо Байден.
На прямой вопрос о том, как Дональд Трамп справляется с массовыми акциями протеста, 36% американцев, опрошенные Emerson College, заявили, что одобряют его действия, 47% - нет. На такой же вопрос Reuters/Ipsos 33% ответили, что одобряют, отрицательный ответ дали 55%.
Отношение к протестам также оказалось показательным. 46% опрошенных CBS News поддерживают протесты, 38% - нет. При этом 17% даже одобрили погромы во время этих акций, а больше 20% были не против поджога полицейского участка в Миннеаполисе, где работали полицейские, задержавшие Джорджа Флойда. 76% выступают против погромов, 65% не понравился поджог.
То есть американские граждане в большинстве своем на стороне протестующих против расизма и полицейского насилия, но, что естественно, совсем не рады криминальным проявлениям во время протестных акций. А реакция президента не вызывает позитивных эмоций, да и вообще от него не ждут умелой политики в расовых отношениях. Согласно опросу CBS News, лишь 33% считают ее в исполнении Трампа эффективной, 58% - нет.
Такие оценки не могли не сказаться и на общей поддержке деятельности хозяина Белого дома, она в последние дни заметно просела. Так, усредненные показатели всех общенациональных опросов, по данным проекта FiveThirtyEight, показывают недовольство американцев Трампом: 53,2% неодобрительно относятся к нему, 41,9% готовы поддержать. Как из этих показателей выжать победу на выборах, до которых остается пять месяцев, очень трудный вопрос для президента.
Опросы фиксируют и другую серьезную неприятность для него. Те штаты, что принесли республиканцу победу в 2016 году, сейчас все больше склоняются в пользу его противника. По данным замеров Fox News, Джо Байден опережает Трампа в Огайо. Совсем немного, 45% на 43%, но в 2016 году Трамп выиграл здесь у Хиллари Клинтон с преимуществом в 8%. В традиционном оплоте республиканцев - Аризоне - кандидат от демократов сейчас опережает Трампа 46% против 42%, хотя Клинтон четыре года назад уступила 4%. Похоже, Байдену покорится и Висконсин.
Очень показательно, что и букмекерские конторы, которые буквально до последней недели принимали ставки на победу в президентской гонке в пользу Трампа, сейчас считают фаворитом Байдена. Так, мировые букмекерские лидеры Smarkets и PredictIt расценивают шансы кандидатов 50% на 43% и 53% на 46% соответственно в пользу демократа.
Безусловно, если протесты затянутся, а погромы продолжатся, качели общественного мнения могут качнуться и в обратную сторону. Но пока об этом ничего не свидетельствует.