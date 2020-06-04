Когда в США поднялась волна протестов как реакция на смерть афроамериканца Джорджа Флойда при полицейском задержании, возникла некоторая неопределенность, как эти события скажутся на перспективах действующего президента в борьбе за второй срок. С одной стороны, налицо были полицейский произвол и насилие, как в случае с Флойдом, так и при разгоне протестующих. С другой - массовые случаи погромов и грабежей под прикрытием протестов тоже вызвали законное возмущение американцев. Кто же из основных кандидатов в этой ситуации больше выиграл?

Опросы, проведенные рядом компаний, однозначно показывают, что действующий президент оказался в более уязвимом положении, чем его оппонент-демократ Джо Байден.

На прямой вопрос о том, как Дональд Трамп справляется с массовыми акциями протеста, 36% американцев, опрошенные Emerson College, заявили, что одобряют его действия, 47% - нет. На такой же вопрос Reuters/Ipsos 33% ответили, что одобряют, отрицательный ответ дали 55%.

Отношение к протестам также оказалось показательным. 46% опрошенных CBS News поддерживают протесты, 38% - нет. При этом 17% даже одобрили погромы во время этих акций, а больше 20% были не против поджога полицейского участка в Миннеаполисе, где работали полицейские, задержавшие Джорджа Флойда. 76% выступают против погромов, 65% не понравился поджог.

То есть американские граждане в большинстве своем на стороне протестующих против расизма и полицейского насилия, но, что естественно, совсем не рады криминальным проявлениям во время протестных акций. А реакция президента не вызывает позитивных эмоций, да и вообще от него не ждут умелой политики в расовых отношениях. Согласно опросу CBS News, лишь 33% считают ее в исполнении Трампа эффективной, 58% - нет.