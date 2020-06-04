Российский город закрывают из-за вспышки коронавируса

Из-за резкого роста числа заражений коронавирусом в российском Северодвинске, в том числе на градообразующих предприятиях, власти Архангельской области РФ решили ограничить въезд в город с 6 июня. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным Минздрава РФ, с начала пандемии в Северодвинске, население которого составляет 180 000 человек, было зафиксировано более 1000 случаев заражения коронавирусом. Это в 2,6 раза больше, чем в среднем по Архангельской области.

Как сообщает Интерфакс, две трети заболевших в Северодвинске - сотрудники предприятий "Севмаш" и "Звездочка". При этом один сотрудник "Звездочки" уже скончался от последствий COVID-19.

Кроме того, коронавирус выявлен у 11 воспитанников северодвинского детского дома. В связи с этим городская прокуратура начала проверку, пишет агентство.