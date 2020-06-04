В больнице ливийского города обнаружили свыше ста трупов

В одной из больниц ливийского города Тархуна, зачищенного от наемников Халифы Хафтара, обнаружены 106 трупов, в том числе женщин и детей.

Административный центр западной провинции Тархуна был зачищен от наемников Халифы Хафтара в пятницу 5 июня.

Армия Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обеспечила полный контроль над стратегически важным населенным пунктом в 90 км к юго-востоку от Триполи.

Боевики из группировки «Девятая бригада» ("Эль-Каинат"), сражавшиеся на стороне Хафтара, в ночь на пятницу оставили Тархуну. Их преследуют правительственные силы, сообщили в Штабе операции «Вулкан гнева».

Новая цель для правительственных сил вслед за Тархуной – города Сирт и Джуфра, а также южные нефтяные районы Ливии, отметили в штабе.

Город Тархуна долгое время использовался сторонниками Хафтара в качестве логистического центра для наступления на столицу.