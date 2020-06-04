Коронавирус проник в психбольницу под Саратовом

Сотрудники Красноармейской психиатрической больницы в Саратовской области заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

COVID-19 подтвержден у четырех сотрудников учреждения.

По словам Костина, обследованы 38 пациентов с подозрением на коронавирус. В больнице развернуто 70 инфекционных коек, сформирована бригада специалистов для оказания медицинской помощи на месте, его цитирует РИА «Новости».

По последним данным, в Саратовской области выявили 3553 случая заражения коронавирусом, умерли 36 человек.