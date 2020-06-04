Дмитрий Рой, автор haqqin.az 21:57

Нью-Дели и Пекин отклонили посредничество американского президента в обострившемся между ними пограничном конфликте. «Спасибо, господин президент, не нужно, а то нам там напосредничаете», - примерно так ответили Индия и Китай на предложение Дональда Трампа принять участие в урегулировании приграничного конфликта, возникшего в районе озера Пангонг-Тсо, область Ладакх. Инициатива американского президента выступить миротворцем на фоне его активной и масштабной антикитайской кампании и впрямь выглядит странно, если не сказать подозрительно. В Пекине не без оснований подозревают, что американский арбитр будет откровенно «подсуживать» индийской стороне. Ну, а в Нью-Дели справедливо рассудили, что пока Вашингтон не озвучил цену участия Индии в глобальном противостоянии с Китаем – лучше всего держаться от этого конфликта пока (и пока - здесь ключевое слово) подальше. И вот что примечательно: ни в Китае, ни в Индии большого значения конфликтам в этом районе не придают. В том же китайском сегменте интернета сообщений по данной теме исключительно мало. И тому есть крайне простое объяснение: таких противостояний с Индией были тысячи, и в большинстве случаев они заканчивались смешными потасовками на кулачках.

Аналогичного мнения придерживается и индийское руководство, пусть и официальная риторика в отношении Китая остается достаточно жесткой. Не следует «слишком вдаваться в подробности» недавних столкновений между пограничниками Индии и КНР, - заявил на днях главнокомандующий индийской армией генерал Манодж Мукунд Нараване, поскольку «в них нет ничего, что могло бы вызвать беспокойство». Согласитесь, эта реакция выглядит несколько странной на фоне того, что пишут масс-медиа, но и этому есть важные причины, причем, кроются они далеко не в миролюбии Нью-Дели и не в конфуцианской невозмутимости китайского руководства. На текущий момент китайская сторона проводит активное строительство военных укреплений вблизи горного выступа №5 с целью лишить индийских пограничников возможности проникнуть на территорию «спорного района». Но делает это с осторожностью, избегая таких резких движений, которые могли бы вызвать протест или слишком уж нервную реакцию индийских властей, что вполне объяснимо: в индийско-китайских отношениях и без того масса противоречий, обладающих большим конфликтогенным потенциалом, чтобы сцепиться сейчас, в преддверии большой драки с США, на «спорных территориях». Поэтому Пекину совершенно не нужен «второй фронт», он предпочитает в своей традиционной манере сделать шаг вперед, а потом неторопливо переварить ухваченный «кусочек». При этом не переставая убеждать соседа, что ничего страшного не произошло, подумаешь, пара квадратных километров, это ведь совершенно не критично и не принципиально. Но одновременно с этим китайское руководство не устает повторять Нью-Дели, что третий в этом споре крайне нежелателен, и вообще Индии совершенно не следует участвовать в американо-китайском противостоянии, поскольку вот в этом то случае для нее наступят крайне негативные последствия. «Есть некоторые голоса, призывающие индийское правительство присоединиться к новой холодной войне и использовать свою позицию для получения дополнительных выгод. Такие иррациональные голоса вводят в заблуждение… По сути дела, Индия мало что выиграет от участия в американо-китайском конфликте, причем больше потеряет, чем выиграет, поэтому правительству Моди необходимо объективно и рационально взглянуть в лицо новому геополитическому развитию, - заявляет Пекин на страницах своего полуофициального рупора Global Times, переходя к прямым предостережениям. - Если Индия задумает стать боевой марионеткой США в новой холодной войне, то ей грозит разорение экономики прямо посреди пандемии».