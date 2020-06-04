В России нашли радиоактивное село-призрак

Сталкеры нашли в России старинное село Муслюмово (Челябинская область). Оно превратилось в призрак после аварии на химическом комбинате «Маяк», пишет Cheltv.ru.

Муслюмово основано в XVIII веке. Во времена Гражданской войны неподалеку проходил один из боев Челябинской операции, в результате чего красноармейцы заняли город.

В 1957 году в закрытом городе Челябинске-40 (ныне Озерск) произошла первая в истории радиационная ЧС. По своим последствиям Кыштымская катастрофа уступает только Чернобылю и Фукусиме. В результате взрыва хранилища с радиоактивными отходами на «Маяке» близлежащие территории оказались непригодны для жизни.

Местных жителей переселили, но находиться в селе до сих пор не рекомендуется из-за неблагоприятной обстановки. О былых временах здесь напоминают только заброшенный магазин хозтоваров, дом быта и отделение связи. Все окна в них выбиты, а внутри все разрушено.