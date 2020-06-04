Острова Фиджи объявили себя территорией, свободной от коронавируса

Власти Фиджи объявили, что на островах больше нет ни одного больного коронавирусом — последний из 18 заразившихся был выписан из больницы после того, как врачи подтвердили, что он полностью здоров. Об этом сообщает агентство AFP. Ни одного случая смерти в Республике Фиджи не было.

Как заявил премьер-министр Фиджи Фрэнк Баинимарама, страна освободилась от вируса благодаря «нашим услышанным молитвам, усердному труду и поддержке науки». «Число сделанных тестов растет день ото дня, и уже прошло 45 дней с тех пор, как был выявлен последний зараженный. Наш коэффициент выздоровления 100%»,— сказал он.

На ближайшее время страна сохранит запрет собираться группами более 20 человек. Хотя изначально были серьезные опасения, что такие небольшие островные государства, как Фиджи, Самоа, Вануату и другие, могут больше всего пострадать от коронавируса, учитывая невысокий уровень финансирования системы здравоохранения и распространенность таких заболеваний, как диабет и сердечная недостаточность. Однако эти страны оперативно отреагировали, закрыв границы, что практически полностью остановило туризм, но помогло защитить население.