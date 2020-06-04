Чеченцы избили помощника главы Ялты за замечание

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного им замечания. Об этом изданию «Подъем» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, в пятницу, 5 июня, Сейдаметов отругал молодых людей на машине с чеченскими номерами за агрессивную езду в жилом квартале, где играли дети. После этого они вернулись в район на двух машинах, вооружившись обрезками арматуры, и начали избивать чиновника. В процессе борьбы ему удалось оказать сопротивление и нокаутировать нескольких нападавших, однако один из них ударил его по голове железным прутом.

Затем они скрылись с места происшествия, бросив свои автомобили. «Эти чеченцы убежали от толпы местных и забрались на скалу, теперь не могут слезть, и народ вызвал МЧС», — приводит ресурс слова очевидцев. По словам местных жителей, они возмущены произошедшим и хотят самостоятельно найти нападавших и передать их полиции.