В Баку вступил в силу комендантский час

Начиная с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Лянкярана и Апшеронского полуострова приостановлена деятельность всех сфер торговли и услуг, а также движение общественного транспорта и автомобилей (за исключением автомобилей скорой помощи и спецмашин).

В указанный период жителям этих городов запрещается покидать свое место проживания.

Жители этих городов могут покинуть свои дома только в случае опасности для их здоровья, посредством скорой помощи. Также дома можно покинуть для участия в похоронах близких родственников, заранее получив разрешение через горячую линию «102» МВД.