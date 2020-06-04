Евросоюз планирует открыть свои границы для туристов в июле

Правительства стран Евросоюза пока не смогли договориться о дате открытия внешних границ. Решение будет принято в период с 15 июня до 1 июля, сообщает Reuters.

Срок открытия Шенгенской зоны может быть установлен на середину июля.

По словам комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон, ограничения на поездки в другие страны и из других стран начнут ослабевать только в июле, потому что не все страны зоны готовы к снятию ограничений.

Уточняется также, что страны ЕС не поддержали предложенную Францией дату 1 июля. Ранее власти Франции в ходе видеоконференции глав МИД стран Евросоюза предложили с этой даты открыть внутренние границы зоны Шенгена. При этом указывалось, что въезжающим в страну не нужно будет проходить обсервацию.