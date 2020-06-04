Президент США Дональд Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана, впервые введенное в 2012 году, говорится в документе, который распространил Белый дом.

"Я определил... что имеется достаточное количество нефти и нефтепродуктов из стран, помимо Ирана, что это позволяет значительно сократить объем нефти и нефтепродуктов, которые приобретаются у Ирана", - говорится в определении, которое Трамп направил госсекретарю Майку Помпео и министрам финансов и энергетики США.