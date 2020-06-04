Ликвидирован лидер «Аль-Каиды» в Северной Африке

В Мали был убит лидер террористической группировки «Аль-Каида» в Северной Африке Абдельмалек Друкдаль. Его и людей из его ближнего окружения ликвидировали французские военные в результате спецоперации. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в своем Twitter-аккаунте.

Парли уточнила, что операция французского спецназа проходила при поддержке союзников 3 июня на севере Мали, в регионе Кидаль. Отмечается, что Друкдаль командовал всеми группами террористов в Северной Африке и районе Сахеля и был эмиром «Аль-Каиды» в странах исламского Магриба.

Друкдаль присоединился к боевикам в 1996 году. В 2006 группировка алжирских террористов GSPC, действующая под его началом, присоединилась к «Аль-Каиде». В начале следующего года они сменили название, а Друкдаль стали эмиром регионального «отделения».