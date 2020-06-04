18 сентября прошлого года сын 70-летней Валентины Гречневой – Алик Гречнев, придя с работы домой, обнаружил окровавленное тело матери в их квартире в Хатаинском районе. Прибывшие на место убийства сотрудники правоохранительных органов нашли на голове убитой многочисленные раны. В результате оперативно-следственных мероприятий в качестве подозреваемой в убийстве была задержана невестка покойной Медина Гречнева, которая на первичном допросе созналась в преступлении.

В отношении Медины Гречневой было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.9 (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) УК Азербайджана.

В ходе допроса задержанная рассказала, что с первых дней замужества ее свекровь невзлюбила невестку и требовала от сына развестись с ней. Семейные скандалы не утихали, и Медина, забрав сына, ушла из дома мужа, но отношений с ним не прервала. Когда свекрови не было дома, Медина встречалась с мужем. У нее даже был комплект ключей от квартиры. Как-то, когда Медина в очередной раз пришла к мужу, ее свекровь оказалась дома. Встреча закончилась скандалом и убийством.

В ходе судебного процесса Медина Гречнева не признала себя виновной. В своих показаниях она заявила, что не хотела убивать свою свекровь. По словам обвиняемой, в тот день 70-летняя Валентина Гречнева сама напала на нее с ножом, и, чтобы защититься, она ударила ее бутылкой из-под водки по голове.

«У нее в одной руке был нож, а в другой пустая банка от дихлофоса. Чтобы отбиться от нее, я схватила со стола бутылку и четыре раза ударила ее по голове. Я просто защищалась…», - сказала обвиняемая.

Подсудимая рассказала, что ее свекровь превратила дом в помойку, постоянно пьянствовала и даже утверждала, что сын Медины Даниэль не от ее сына.

Алик Гречнев, который дал показания в качестве пострадавшего, сообщил, что обнаружил тело матери, когда пришел домой, и потребовал самого строгого наказания для ее убийцы.

Решением суда Медина Гречнева была приговорена к 16 годам лишения свободы.