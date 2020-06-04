Нью-Йоркский врач Евгений Пинелис в интервью haqqin.az: «Вирус вызывает и тромбоз»

В такой ситуации решение Оперштаба об усилении административной ответственности, введении штрафов за нарушение требований карантина - хоть и запоздалое, но абсолютно правильное решение. Теперь дело за правоохранительными органами – именно они обязаны контролировать исполнение этого решения. В общественном транспорте, моллах и других закрытых помещения все обязаны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Никто не должен своим безответственным поведением и невежеством ставить под угрозу жизнь и здоровье других людей. На сегодняшний день ситуация такова, что неизвестно, сколько человек инфицированы и продолжают заражать других людей. Неизвестно и то, как поведет себя инфекция после полной отмены карантина и открытия границ.

О недопустимой скученности людей и пренебрежении большинства граждан к требованиям карантина haqqin.az не раз писал в марте и апреле. Увы, контроль за соблюдением жизненно важных правил правоохранительными органами в достаточной мере обеспечивался только в первые недели апреля. Затем все было спущено на тормозах… Режим заполнения автобусов только наполовину для обеспечения социального дистанцирования продержался тоже только в первые недели апреля. А второй этап смягчения карантина работники маркетов и даже аптек вообще восприняли как конец пандемии - продавцы, охрана сбросили маски, перчатки, наплевали на дистанцирование, убрали дезинфекторы...

Официально 23 марта по всей стране был введен особый карантинный режим: смс-разрешения, закрытие ресторанов, запрет массовых мероприятий, перемещения между населенными пунктами и др. Вроде все риски распространения были сведены к минимуму, однако оказалось, что у большинства населения нет банковских карт и для того, чтобы получить выделенную государством социальную помощь, перед банками собиралась толпа людей. На этот период пришлось и падение мировых цен на нефть, и «предприимчивые» граждане, опасаясь девальвации маната, ринулись опять же в банки. Все это вылилось в огромные очереди с утра до вечера. Именно так заразился главный режиссер Иреванского азербайджанского драматического театра Сарвар Алиев, который за время карантина всего лишь раз вышел из дома - чтобы посетить банк.

Причиной, отчего, несмотря на еще не полностью завершившийся в стране карантин, так взлетела вверх инфицированность, по мнению медиков, стало несколько факторов. Опыт Германии показывает, что чем более жестким и последовательным было соблюдение карантина, тем стабильнее выглядит эпидемиологическая обстановка после снятия ограничений. В нашем случае резкое увеличение сопряжено с рядом упущений в период карантина. При этом фактор увеличения количества тестов важный, но не решающий. Более значимыми стали ошибки, допущенные в самом начале карантина.

Смягчение карантина в Азербайджане ознаменовалось трехкратным ростом инфицированности COVİD-19. И это можно было предвидеть, так как эксперты в области здравоохранения во всем мире предупреждали о всплеске новых случаев, если предприятия, объекты общепита, парикмахерские и др. открываются слишком рано. Однако наши антирекорды всё же настораживают: в апреле - 106, в конце мае 257, а пятого июня уже 338 инфицированных…

- Как ни парадоксально, но уличные баталии в Нью-Йорке тоже в какой-то мере опыт борьбы с ковидом в экстремальных условиях. Понятно, что беспорядки и эпидемии были и будут в будущем. В таких условиях карантин становится бессмысленным. Как могут отразиться массовые акции в американских городах на уровне зараженности СOVİD-19?

- Да, по Нью-Йорку прокатились массовые протесты, которые собрали очень большие толпы людей. Страшная трагедия с убийством афроамериканца в Миннеаполисе всколыхнула всю страну. Эпидемия, карантин, общая озлобленность людей еще больше накалили ситуацию. Пока общее положение с коронавирусом в США стабильное, в больницы все меньше поступает инфицированных людей. В клиниках, правда, еще остались пациенты со времен завала больными медицинских учреждений. Новых пациентов сейчас мало, и еще меньше больных с дыхательной недостаточностью. Однако говорить о том, каким будет уровень зараженности после протестов, неконтролируемых процессов, можно будет через 12-14 дней, то есть после инкубационного периода инфекции. Будем внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в стране. К сожалению, можно ожидать нового всплеска ковида. Надеюсь, новая волна не будет такой свирепой, как в марте-мае. С точки зрения перспектив вспышки в Нью-Йорке положение не очень хорошее…

- К пневмонии приводят разные инфекции, но почему именно пневмония ковида такая убийственная?

- Пневмония ковида действительно гораздо опаснее, чем воспаление легких по другим инфекциям. Пока не определены окончательные показатели летальности ковида. Это новая инфекция, и пандемия в разных регионах мира протекает по-разному. Вывести какой-то общий знаменатель пока рано. Даже если летальность составляет всего 1%, из-за того, что очень высокая массовость заболевания, очень много тяжелых состояний и, соответственно, в целом высокая смертность. И при такой ужасающей массовости зараженных крайне мало препаратов для лечения. Вспышки Эболы, птичьего гриппа и других вирусных инфекций показали, что у нас вообще крайне мало лекарств, чтобы справиться с вирусом. Хотя и используют тамифлю и прочее, но эти препараты неплохо действуют на ранней стадии и совсем не эффективны, не работают при тяжелом состоянии. Поэтому при ковиде в основном применяется поддерживающая терапия, и нет каких-то лекарств, помогающих изменить течение болезни. Нам остается поддерживать пациента и ждать, когда все утихнет. Но, к сожалению, на фоне ковида часто разгораются вторичные инфекции, осложнения в виде тромбоза и др. У пациентов с COVİD-19 высокие шансы на плохой исход из-за того, что приходится длительное время оказывать только поддерживающее лечение.

- В России объявили о создании нового препарата, который чуть ли не за четыре дня уничтожает в организме коронавирус…

- Это не новый препарат, а известное лекарство под названием овиган, которое широко используют в Японии для лечения больных гриппом. В России было взято за основу действующее вещество этого препарата. Насколько мне известно, были проведены исследования эффективности овигана против COVİD-19. Данные были достаточно обнадеживающие, но препарат тяжело переносим. Рассчитывать, что в России нашли какую-то панацею, не приходится, потому что специалисты получили только данные об улучшении состояния, а не полного излечения овиганом. Я бы не стал говорить, что это какой-то уникальный препарат, который всех нас спасет от ковида.

- В соседнем Иране произошел всплеск ковида с желудочно-кишечными симптомами, а не респираторными. Вы сталкивались с таким явлением?

- Больше всего в клиники попадают пациенты с респираторными симптомами, которые затем приводят к дыхательной недостаточности. Были единичные случае, когда привозили ковид-позитивных пациентов с настолько тяжелыми желудочно-кишечными симптомами, что из-за нарушений минерального баланса требовалась интенсивная терапия. Но это было не очень часто. Вообще в проявлении ковида играют роль многие факторы, включая генетические. В моей практике преобладали пациенты с дыхательными симптомами.

- В Азербайджане после смягчения карантина пошел рост инфекции и многих беспокоит угроза для пожилых. Есть ли резон оставить людей 65+ в бессрочном карантине до того времени, когда будет создана вакцина?

- Карантин нужен был, чтобы, во-первых, остановить новые случаи заражения ковидом, а во-вторых, защитить систему здравоохранения от коллапса первой волны. Надо было в условиях крупных городов с миллионным населением, где ограничено число реанимационных коек, ИВЛ, где есть пациенты с различными заболеваниями, быстро и основательно подготовиться к борьбе с новой инфекцией. Но никто не знает, как долго следует держать карантин после того, как налажена система борьбы с COVİD-19. Мы могли бы судить о продолжительности карантина, если бы знали, когда будут готовы препараты, способные на 100% вылечить больного. Но ничего такого нет. Вакцины даже на горизонте не видно… Ситуация с пандемией ковида в эпидемиологическом плане беспрецедентная.

Что касается прививки, то сейчас СМИ, можно сказать, делят шкуру неубитой вакцины. Вакцинация сработает, если будет прививаться больше половины населения. Суть прививок в том, чтобы снизить восприимчивость у части населения и тем самым защитить всю популяцию. Были подсчеты насчет того, сколько людей должно быть охвачено вакциной. При ковиде нет необходимости поголовной вакцинации, как при более контагиозной коревой инфекции. Но надо привить существенно большее количество населения. Однако создание эффективной и безопасной вакцины под большим вопросом.

- Многие специалисты уверены в неизбежности новой волны ковида. Губернатор Токио Юрико Койке уже предупредила о «возможном возрождении коронавируса», так как резко повысились зарегистрированные случаи ковида в японской столице…

- Надо быть готовыми ко всем вариантам второй и последующей волн. Это касается количества больничных коек, запаса средств индивидуальной защиты и, главное, обучения медперсонала тому, как правильно ими пользоваться. В Нью-Йорке медицинские работники заражались потому, что не знали, как правильно надевать маски, респираторы или костюмы. Надо иметь запас аппаратов ИВЛ и достаточное количество хорошо подготовленных к работе с больными ковидом врачей и среднего медицинского персонала. Есть много деталей, которые должны быть в арсенале на случай второй волны. Однако если осенью пойдет новая вспышка ковида и сезонного гриппа одновременно, нас ожидают очень крупные проблемы. Дело в том, что во время сезонного гриппа всегда повышается количество респираторных пациентов с тяжелыми пневмониями. Именно на этот период приходится много вирусных или вторичных бактериальных пневмоний. Присоединение ко всему этому еще и ковида, с его высокой летальностью, может всех нас подкосить.

- Тогда как объяснить торжественный демонтаж известного центра по борьбе с ковидом в Ухане? Ведь китайцы наверняка тоже предполагают сценарий атаки двух вирусов предстоящей осенью…

- Там, видимо, надеются на опыт быстрого развертывания медицинского центра, который в феврале построили в непостижимо короткие сроки. За время эпидемии в США тоже научились за ограниченные сроки разворачивать широкую систему реанимации, научились в кратчайшие сроки тем или иным методом добывать средства индивидуальной защиты и т.д. Могут мобилизовать врачей всех профилей, которые получили большой опыт работы с больными ковид. Этот коронавирус - многосистемное заболевание с большим количеством осложнений, требующее значительного вовлечения специалистов и персонала.

Необязательно всем жить в состоянии войны, но надо быть готовыми к ней. В плане борьбы с ковидом мы уже знаем, чего ждать, как и в какие сроки реагировать. Подготовлена универсальная система и накоплен опыт на будущие эпидемии. К примеру, мы знаем, как за короткий срок развернуть целые госпитали в центральном парке или выставочном салоне.

- В Мексике и некоторых других странах, где свирепствует COVİD-19, началось массовое тестирование населения. Между тем ученые в Европе провели тестирование на антитела донорской крови, которую забрали в 2018 году, то есть до пандемии, и тесты дали положительный результат…

- У всех тестов есть свои ограничения и ошибки. Но тесты на геном коронавируса, которые берут в виде мазков из носа и горла, все время совершенствуются и уже подошли к своему идеалу. По тестам на антитела в крови несколько сложнее, так как там может произойти кросс-реакция к другим коронавирусам. У многих пациентов с положительной реакцией теста на ковид в мазках мы проводили и тесты на антитела в крови. И во всех случаях реакция на антитела было тоже положительной. Так что тесты как на геном коронавируса, так и на антитела становятся все более точными. Но 100%-ной достоверности тестов не существует.

- Институт Пастера призвал население мира обязательно использовать маски. Но, оказывается, утверждение, что когда человек чихает, то капли с инфекцией разносятся на три метра, устаревшее, осталось с 30-х годов прошлого века. По последним исследованиям, чихая, больной разносит инфекцию до 6 метров…

- Маски - эффективная защита от респираторных вирусов, если их носят все. Маска сама по себе защищает индивида меньше, чем от другого индивида. Думаю, что нет особой необходимости носить маски на улице, но в помещении, общественном транспорте - в ограниченном пространстве однозначно надо их надевать. Доказано, что маска вместе с социальным дистанцированием и мытьем рук защищает человека от заражения COVİD-19. Социальная дистанция — минимум один метр, два метра - хорошо, три - еще лучше. Все это должно быть вкупе и не может быть альтернативой друг другу. Пока мы не будем уверены, что человечество справилось с пандемией, необходимо носить маски и соблюдать дистанцирование. И здесь многое зависит от просвещения населения.

- Кстати, о просвещении. Немало наших граждан совершенно не верят в существование коронавируса, считают пандемию выдумкой. Может, они поверят врачу из Нью-Йорка, города с самым большим числом заразившихся ковидом в мире…

- Такое неверие встречается во многих странах. Очень сложно бороться с невежеством. Так же сложно переубедить антипрививочников в том, что вакцины полезны и необходимы. В Нью-Йорке вопроса веры в существования коронавируса нет. Дело в том, что всего за один месяц количество инфицированных в городе выросло в тысячу раз. В Нью-Йорке практически нет семьи, которой бы не коснулся COVİD-19. Как могут люди после этого отрицать существование вируса? Коронавирус - болезнь, которая может протекать тяжело, и так стремительно, массово распространяется, что просто не будет ресурсов, чтобы помочь человеку. Такая ситуация была во многих странах, когда пациентам не хватало аппаратов ИВЛ. Мы использовали все имеющие под рукой аппараты, включая старые, и дело до нехватки не дошло. Коронавирус сложно поддается нормальному распределению по возрастам. Более тяжелые случаи чаще встречаются у пожилых людей, однако было много пациентов и в возрасте 35-50 лет, у большинства которых не было хронических заболеваний.

- Есть ли точные сроки, в течение которых заразившийся человек опасен для окружающих?

- По этому вопросу большую работу провел ведущий вирусолог Германии профессор Кристиан Дростен. Он известен своими исследования еще со времен вспышки SARS в 2002 году. Согласно его исследованиям, больной человек для инфицирования других наиболее опасен в первые дни заражения. Первые симптомы появляются через четыре дня после заражения, то есть через девять дней риск инфицирования значительно снижается и больной перестает представлять угрозу для окружающих. А критическое время в течении болезни - с седьмого по десятый день заболевания. За это время, если человеку суждено ухудшение, то болезнь становится тяжелой.

Показатель R - сколько один инфицированный может заразить других людей, часто пересматривался. То считалось 2, потом 5, но конкретного показателя пока нет. Дело в том, что данные контагиозности сильно разнятся не только по странам, но и по регионам внутри одной страны. Даже есть такое понятие, как суперраспространитель. Эти расчеты проводятся еще со времени вспышки коронавируса SARS, но окончательного результата так и нет.

- Как вы восприняли решение президента США о прекращении отношений с ВОЗ?

- Пандемия ковида - глобальная проблема. Да, у ВОЗ были ошибки, но это совершенно не означает, что эту организацию следует закрыть. Нет в мире такой организации, которая всё и всегда делала бы идеально. Миру нужна международная организация, которая контролирует здравоохранение на глобальном уровне. ВОЗ помогает странам с отсталым здравоохранением приблизиться к странам с продвинутым здравоохранением. Думаю, что взаимные обиды пройдут и отношения с ВОЗ наладятся.