Пашинян о возврате Армении к тотальному локдауну в условиях коронавируса

Если каждый не будет соблюдать правила безопасности, Армения может погрузиться в полный локдаун. Об этом заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Естественно, система здравоохранения республики не может обслуживать бесконечное число больных. Если эти возможности будут превышены, то есть, попросту говоря, коек в больницах перестанет хватать – республика вынуждена будет перейти к полным ограничениям на передвижение.

В этом случае люди не смогут работать, а государство – собирать налоги, чтобы платить пенсии. А еще хуже то, что даже полный локдаун не поможет: заражение снова начнет распространяться по мере снятия ограничений, а последствия этого будут крайне тяжелыми.

Поэтому нужно сделать так, чтобы система успевала справляться с больными, и сделать это не административно-командными способами, а сознательным поведением», - подчеркнул он.

«Даже если число тяжелых случаев составляет 5%, а смертность – 1-1,2/%, то на сто тысяч человек это составляет пять тысяч. А в Армении живет три миллиона. И уже сейчас в республике может быть 20-25, а может и 30 тысяч случаев заражения без симптомов», - сказал Пашинян.

Напомним, что число случаев заражения коронавирусом в Армении начиная с 15 марта превысило 10 тысяч.