Беларусь намерена заключить долгосрочный нефтяной контракт с Азербайджаном

Беларусь ведет переговоры с Азербайджаном о заключении долгосрочных контрактов на поставку нефти, заявил начальник главного управления внешнеэкономических связей концерна «Белнефтехим» Руслан Лабуть, сообщает Интерфакс-Беларусь.

«Мы не собираемся прекращать поставки альтернативной нефти. Для этого разработан комплекс мер. По данному плану и работаем. Регулярные поставки альтернативной нефти начинаются уже в текущем году. В планах - заключение долгосрочных контрактов. Диалог об условиях долгосрочного сотрудничества ведется с нашими партнерами из Азербайджана и Саудовской Аравии», - сказал Лабуть в интервью журналу «Вестник Белнефтехима».

При этом, по его словам, планируется поэтапное ежегодное увеличение объемов альтернативных поставок нефти.

«У нас горизонт планирования - 2024 год. Возможные объемы поставок просчитываем на пять лет», - добавил он.

Начальник главного управления внешнеэкономических связей концерна также напомнил, что всего в I квартале этого года было закуплено десять танкерных партий альтернативного сырья общим объемом около 850 тыс. тонн.