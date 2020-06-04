Коронавирус в Армении: 547 новых зараженных и 7 умерших за сутки

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 12364, сообщает сегодня Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

Отмечается, что по состоянию на 5 июня, в стране было 11 817 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 547 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса скончались 190 человек (плюс 7 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 69.

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 3720. На лечении находятся 8385 человек.