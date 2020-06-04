МВД о соблюдении ужесточенного карантина: «Нарушений нет»

«С 00.00 6 июня до этого часа не зафиксированы нарушения правил ужесточенного карантинного режима». Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел полковник полиции Эхсан Захидов.

Он отметил, что нарушений и, соответственно, штрафов нет.

Отметим, с сегодняшнего дня вступило в силу постановление Кабинета министров «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Лянкярана и Апшеронского района». С 00:00 6 июня до 06:00 8 июня 2020 года в этих населенных пунктах запрещается покидать места проживания, за исключением лиц, деятельность которых в сферах работ и услуг разрешена.